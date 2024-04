"La convivenza tra l'essere umano e gli animali ha radici profonde ed antiche", afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega. "Purtroppo, ogni anno, si registrano migliaia di casi d'abusi, maltrattamenti ed abbandono, specialmente di cani e gatti, e tale odioso fenomeno deve essere combattuto dalle Istituzioni", prosegue il Consigliere. "Pensiamo, dunque, che fin dall'età scolare si debba agevolare un percorso che veda in primo piano il rilevare l'importanza dello stretto rapporto fra uomo ed animale, proprio per evitare che si ripetano i tristi episodi sopracitati", precisa l'esponente leghista.

"A tal proposito, dunque, ho predisposto una mozione in cui chiedo alla Giunta regionale di valutare l'introduzione dell'educazione al rapporto con gli animali, fin dalle scuole primarie della Toscana, oltre a poter prevedere pure un rafforzamento dei progetti di Educazione Assistita con gli animali (i cosiddetti EAA), da promuoversi presso i vari istituti della Regione", sottolinea il rappresentante della Lega. "Un animale è un bene prezioso e deve essere accudito con amore, non vilmente abbandonato quando si ritiene che possa essere diventato un intralcio per la nostra vita quotidiana", conclude seccamente Marco Casucci.