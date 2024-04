“Un investimento da 10 milioni per un nuovo Palazzetto dello Sport da 700 posti a Corviale. Insieme al Sindaco Gualtieri abbiamo presentato il progetto per il nuovo impianto in via Maroi davanti alle bambine e ai bambini che potranno utilizzarlo tra meno di 2 anni. Il piano prevede il recupero di un’area pubblica inutilizzata e la costruzione di un’arena sportiva multidisciplinare dedicata alla pallacanestro, alla pallavolo, al badminton, alla ginnastica, al calcio A5, agli sport rotellistici, alle discipline fijlkam e all’arrampicata sportiva. Il cantiere è già operativo, entro settembre saranno completati gli interventi per il 30% dell’importo, l’inaugurazione nella primavera del 2026. La realizzazione del Palacorviale, oltre 2mila metri quadrati con circa 700 posti a sedere, s’inserisce in un lavoro più ampio che con il Sindaco e gli altri assessori stiamo portando avanti nella Capitale finalizzato alla riapertura di impianti sportivi chiusi e alla costruzione di nuove strutture. Fare sport è da sempre sinonimo di aggregazione e di contrasto al degrado. Le squadre del quartiere non dovranno più spostarsi per giocare le partite ma avranno una loro casa qui, dove saranno molto difficili da battere. Per noi quest’opera è un altro tassello sul tema dell’impiantistica sportiva romana: vogliamo dare a ogni quartiere un palazzetto. Dopo aver riaperto il Palatiziano, finanziato gli impianti di Colli d’Oro e Cesano, progettato l’efficientamento energetico del Centro Olimpico Matteo Pellicone ex Palafijlkam adesso la nuova sfida è quella del Palacorviale”.

Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai Grandi eventi, Sport, Moda e Turismo.