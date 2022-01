Il Tar della Campania ha sospeso l'ordinanza del Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo la chiusura delle scuole (infanzia, prima e secondaria di secondo grado).

"Il solo fatto dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica, e peraltro neppure certo, è la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale" scrive il giudice amministrativo.

Domani, quindi, è previsto il ritorno a scuola in presenza per i studenti campani; eccezion fatta per gli studenti i cui sindaci avevano chiuso le scuole di propria iniziativa.