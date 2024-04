"Esprimo grande soddisfazione per la candidatura di Eike Schmidt a Sindaco di Firenze per la coalizione di Centrodestra. Sono certo che saprà portare anche alla guida amministrativa di questa straordinaria città quelle sensibilità e competenze culturali che, unite alle stesse brillanti capacità organizzative, lo hanno reso un Direttore degli Uffizi di altissimo livello, davvero in grado di farne un sindaco della rinascita fiorentina. Così Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale e Responsabile del Dipartimento Cultura Lega Toscana."

"Ho avuto modo di conoscere Eike Schmidt proprio nel corso di un confronto presso lo storico museo che ha guidato, ragionando di possibili opportunità ulteriori del progetto 'Uffizi Diffusi', che è stato uno dei suoi fiori all'occhiello fra le tante iniziative promosse. Ed ho toccato con mano non solo le qualità del grande professionista, ma altresì la naturale e pignola attenzione verso i particolari e nei confronti di piccole e grandi problematiche dei territori, che contraddistingue solo chi sa guardare alle comunità con amore e dedizione. Eike Schmidt," continua il rappresentante del partito di Matteo Salvini, "è una scelta coraggiosa che mostra la volontà determinata del Centrodestra di offrire ai cittadini di Firenze una reale opportunità di riscatto dal degrado diffuso che colpisce ed incombe sul capoluogo toscano da troppi anni."

"Finalmente la scelta di una personalità in grado di dare a Firenze una visione connessa del suo tempo, all'altezza della sua meravigliosa storia millenaria, ed allo stesso tempo di saper intercettare i bisogni più peculiari dei diversi quartieri che connotano questo fazzoletto di terra, da sempre così protagonista nelle vicende dell'umanità. Sono certo," conclude Massimiliano Baldini, "che gli anni trascorsi da Eike Schmidt alla guida degli Uffizi, da sempre espressione più intima del genio fiorentino e delle sue peculiarità permeate nei secoli, lo abbiano preparato, reso capace più di altri, ad intercettare gli stessi bisogni dell'intero contesto sociale, infrastrutturale, economico, turistico e culturale di un Comune che, da tempo, chiede di avviare una nuova stagione di rilancio, finalmente finalizzata a collocare Firenze nel posto dove merita nel mondo".