“La legislazione europea sul benessere animale richiede una urgente revisione per gli scopi che deve prefiggersi e per rispondere alle aspettative dei cittadini. Più di un milione e mezzo di firme hanno sostenuto le iniziative ‘Basta animali in gabbia’ e ‘Basta pellicce in Europa' per contrastare crudeli e insostenibili pratiche produttive e di allevamento. Ciò dimostra come sia radicata la responsabilità etica di prevenire dolore, sofferenza e maltrattamenti degli animali. Anche la produzione agroalimentare che coinvolge determinate specie deve utilizzare sistemi che garantiscano un elevato livello di benessere, come richiesto dagli obiettivi ambientali, di sicurezza alimentare e di salute pubblica della strategia Farm to Fork.

La Commissione ha degli ineludibili impegni nell’aggiornare il quadro normativo in materia: deve fornire strumenti di sostegno e finanziamento alle imprese europee rispettose del benessere animale, proteggendole da importazioni che possono determinare concorrenza sleale. La Commissione non disattenda le proposte legislative promesse. Un mondo migliore per gli animali è possibile ed è vantaggioso per tutti”, così in un intervento in plenaria Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.