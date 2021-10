“Le conclusioni del Consiglio europeo sulla situazione epidemiologica in UE confermano la bontà delle scelte del governo italiano per contrastare efficacemente la pandemia. L'Italia è oggi un vero e proprio punto di riferimento per la salute in Europa. Con le misure adottate dal Governo Draghi è stata di esempio in tutta ll’Unione su come fronteggiare e contenere la pandemia da Covid. La massiccia azione dei tamponi per individuare i contagiati, la straordinaria campagna vaccinale che ha portato a oltre 46milioni di vaccinati e l’adozione del green pass fanno delle linee guida del nostro Paese un modello anche per gli altri stati europei su come difendersi dal Covid. Al di là della demagogia e della disinformazione scientifica di chi in modo pericoloso cerca di insinuare teorie che nulla hanno a che fare con la scienza e quindi assolutamente inefficaci, abbiamo dimostrato a tutti che rigore e prudenza sono fondamentali per riportare gradualmente i cittadini a una vita normale dopo due anni vissuti tra paura e dolore".

Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.