"Esattamente dieci anni fa al Quirinale annunciavo la nascita del Governo più giovane della storia repubblicana, il primo con metà donne e metà uomini. È stata un’emozione unica servire il Paese più bello del mondo e sono fiero delle cose che abbiamo fatto. Perché noi usavamo i social in modo massiccio, è vero, ma eravamo politici, non influencer. Noi facevamo le riforme, non solo i tweet: il terzo settore, il dopo di noi, l’autismo, le unioni civili, lo spreco alimentare, la cooperazione internazionale, l’omicidio stradale.

E ancora industria 4.0, il JobsAct con un milione di posti di lavoro e il divieto di dimissioni in bianco, il piano anti violenza sulle donne, il piano periferie, le unità di missione su scuola e dissesto, Casa Italia, gli 80€, l’euro in cultura - euro in sicurezza, la buona scuola, Expo e l’eliminazione delle tasse agricole, lo sblocca italia, la PA e la digitalizzazione con lo Spid, le misure per le imprese, il reddito di inclusione.

E la lotta all’evasione: oggi a destra vogliono i condoni, a sinistra le patrimoniali. Noi invece con la precompilata, la fatturazione elettronica e il fisco 2.0 abbiamo ridotto l’evasione più di tutti gli altri. È stata una stagione meravigliosa. Auguri a chi c’è e a chi verrà di fare meglio di noi: perché anche chi non ci apprezza deve riconoscere che pochi governi hanno fatto tanto quanto noi.

Abbiamo anche approvato la riforma costituzionale poi sconfitta al referendum: sappiamo come è andata ma lo rifarei domattina perché la riforma serviva al Paese e non a me. Altro che i pasticci di oggi sull’autonomia! Dieci anni dopo ho qualche capello bianco in più e qualche chilo in meno ma soprattutto ho tanta voglia di rimettere la palla al centro. La vita è bellissima: io posso solo dire il mio grazie con il sorriso più bello. Arrivo, arrivo".

Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.