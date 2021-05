“Finalmente da oggi anche gli ippodromi potranno tornare ad avere il pubblico in presenza, rispettando tutte le normative di sicurezza anti covid-19. Questa è grande notizia per l'intero settore dell'ippica e per i suoi appassionati che avranno cosi la possibilità di assistere alle corse da vicino. Forza Italia in queste settimane ha chiesto a più riprese di procedere in questa direzione. Sono felice che il sottosegretario Battistoni abbia ascoltato anche le nostre sollecitazioni, mantenendo la promessa della riapertura degli impianti” Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vice presidente del gruppo Forza Italia Camera e responsabile dipartimento Agricoltura di Forza Italia