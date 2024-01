“Se guardiamo alla situazione in Medio Oriente pare proprio che la definizione del Blue monday sia azzeccata”. Lo ha scritto il leader di Italia VIva, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Hamas torna a colpire con perfidia uccidendo gli ostaggi. - ha aggiunto l'ex Presidente del Consiglio - I ribelli Houti provano a bloccare la circolazione delle merci in tutto il mondo e penso che adesso si capisca con più chiarezza anche quello che è successo in questi anni nello Yemen con gli estremisti islamici che – foraggiati da potenze straniere – hanno cercato di provocare vittime e rivoluzioni nei Paesi arabi riformisti. Con il tempo la verità viene sempre a galla e chiarisce molte cose”.

“Nel frattempo - ha concluso Renzi - hanno fatto bene gli americani e gli inglesi a intervenire, ma certo dispiace constatare per l’ennesima volta la debolezza europea che si manifesta in una imbarazzante inconcludenza. Che l’Europa accetti di non contare niente è per me una ferita al cuore”.