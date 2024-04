"La lista delle Europee: meno 60 giorni! La lista “Per gli Stati Uniti d’Europa” si farà. Nel fine settimana le assemblee dei partiti fondatori hanno dato il via libera. A me sembra una grande notizia. Ora vanno chiuse rapidamente le liste e il programma per iniziare a girare per tutta Italia. La nostra lista deve puntare in alto e aiutare a ricostruire il sogno europeo. Per questo non mi avete visto fino a oggi – e non mi vedrete nemmeno d’ora in poi – rispondere al chiacchiericcio di chi vuole sporcare questo progetto con una battaglia nel fango di basso livello" così Matteo Renzi su X.