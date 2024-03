Sergio Mattarella ha sottolineato che il diritto all'informazione è fondamentale per la libertà di tutti e costituisce un pilastro fondamentale della vita democratica. Questo è stato dichiarato nel trentesimo anniversario dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ha evidenziato che l'autonomia della stampa libera è minacciata in numerose parti del mondo e ha espresso preoccupazione per il fatto che molti giornalisti pagano con la propria vita per difendere l'indipendenza dai poteri e perseguire la verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin rappresenta anche un impegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione ovunque si presentino.