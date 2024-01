"La conferenza stampa di Meloni di ieri è del tutto personale. Personale quello che dice, il modo in cui lo dice, ed è sul personale le domande e i giudizi che fanno i giornali. È così perché la politica è tutta personale. È una questione di personalità che in quel momento è al governo, o che in quel momento va di moda".

Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, in un video sui social commentando la performance del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno, posticipata ai primi giorni del 2024 a causa di un'indisposizione di salute del premier. "Non parteciperemo a una discussione sul personale sulla Meloni. Non ci interessa assolutamente nulla di chi è Giorgia Meloni. Ci interessa moltissimo quello che fa Giorgia Meloni. Questa è l'essenza del fare politica", ha concluso il leader di Azione.