"La fantastica “due giorni” del fortissimo punto di riferimento delle forze progressiste: firma, senza pudore, una mozione di sfiducia contro Salvini sulla Russia che poi si guarda bene dal commentare in aula; lancia l’ennesima scialuppa di salvataggio a Giorgia Meloni presentando la solita farlocca mozione di sfiducia a Santanchè utile solo a suturare il dibattito pubblico e politico sul tema; e infine - capolavoro già compiuto in Sicilia - si sfila dalle primarie “progressiste” di Bari in nome della questione morale, badando bene di non uscire però dalla maggioranza regionale. Però al Nazareno sono “testardamente e ostinatamente unitari”. Auguri".

Lo scrive su X il capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi.