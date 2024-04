“Noi siamo l’opposizione al governo Meloni. In questi giorni sta emergendo che c’è da ricostruire un campo molto più ampio di quello che viene chiamato di sinistra. C’è un’area repubblicana, che include anche il popolarismo, che non ha rappresentanza e che con Giuseppe Conte non c’entra niente. Lo dico con affetto agli amici del Pd: sono uscito dal Pd nel giorno in cui si è fatto il governo Conte 2. Noi con i Cinque stelle non vogliamo starci. Va costruita una alternativa”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a degli amici. Azione ha come unico obiettivo quello di presentare le liste migliori. Abbiamo candidato fin qui persone competenti. Oggi si aggiunge Federico Pizzarotti”, in uscita da Più Europa, ha spiegato Calenda. “Faremo una lista che avrà al primo posto due valori: la qualità dei candidati e la coerenza. Pizzarotti sarà il punto di riferimento nel Nord-Est", ha osservato.

Passa in Azione anche Piercamillo Falasca, dopo essersi dimesso in mattinata da vicesegretario di Più Europa, insieme a Concetta Bianco, ex coordinatrice del gruppo di Più Europa a Chieti.

"Ci fa piacere che una parte di Più Europa venga con noi, siamo dispiaciuti che l’altra parte abbia fatto una scelta legittima, che non condividiamo”, ha proseguito Calenda, aggiungendo che “la lista Stati Uniti d’Europa, con Cuffaro, Mastella, Cesaro, Renzi farà la sua strada”.