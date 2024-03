Giuseppe Conte commenta la rinuncia alla candidatura di Domenico Lacerenza, arrivata oggi. "Si è scatenato il tiro al piccione sulla persona che avevamo trovato, con i requisiti giusti" afferma il leader del Movimento 5 Stelle in un incontro a Ercolano. "Hanno iniziato a impallinarlo come con me quando divenni premier" aggiunge Conte, parlando di "giochi di corrente, giochi locali". Tuttavia, ribadisce Conte, "non saremo in Basilicata con le famiglie che governano da 40 anni, mi riferisco a chi ci sta insultando in queste ore".