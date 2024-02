“Oggi abbiamo assistito al Parlamento europeo a una vera e propria sceneggiata. Il PPE che si autoproclama il partito degli agricoltori e il gruppo della Meloni, ECR, che attacca l’Europa e l’ambiente sono gli stessi che negli ultimi anni hanno gestito e deciso tutto sull’agricoltura? L’attuale Commissario europeo all’Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski, è un membro dell’ECR. Ci dica cosa ha fatto in questi anni per evitare la crisi che i nostri agricoltori stanno vivendo? Basta scaricabarili.

Il reddito dei nostri agricoltori è crollato perché la concorrenza sleale e quella al ribasso sui prodotti ortofrutticoli ha raggiunto livelli insostenibili. Facciamo una riforma europea della filiera che metta al centro il produttore e lavoriamo su accordi commerciali equi in primis per il settore agricolo. Non è con falsi annunci come quello sullo stop alla regolamentazione dei pesticidi, che si trovava già in un binario morto, o con la becera propaganda che risolviamo i problemi”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.