"Oggi a Fiumicino, per celebrare i 50 anni di Aeroporti di roma e i suoi traguardi.

Il titolo di miglior aeroporto d'Europa conquistato per per cinque anni consecutivi, il rating 5 stelle secondo Skytrax, il crescente numero di passeggeri sono solo la conferma delle eccellenze conquistate e consolidate dall'hub romano sul piano della sostenibilita', dell'innovazione, dell'attenzione nei confronti dei passeggeri, della sicurezza, dell'intermodalità e della transizione ecologica".

Così Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia Viva, che sottolinea: "L'aeroporto Leonardo Da Vinci è la porta del mondo sulla Capitale e sul nostro Paese, si conferma eccellenza nazionale e internazionale, si colloca in modo stabile nel gotha del trasporto aereo a livello mondiale: un orgoglio per la nostra città e per l'Italia.

Mi auguro che la forza dello scalo possa rappresentare un importante volano anche per il percorso di consolidamento di ITA e per accompagnare le grandi sfide che aspettano Roma a partire dal Giubileo 2025. Anche perché lo sviluppo di Fiumicino, quello della Capitale e della Regione Lazio sono indissolubili. In bocca al lupo ad Aeroporti di Roma verso le nuove sfide, da vincere insieme", conclude.