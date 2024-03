"Ho chiuso dicendo che proporrò di non votare come presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen. Perché noi siamo per salvare il pianeta senza l’ideologismo di chi ha consegnato una parte dell’industria europea all’Asia. Perché noi vogliamo una riforma delle istituzioni europee che guardi al futuro e non ad accontentare Orban. Perché servono allo stesso modo una difesa comune degna di questo nome e una grande iniziativa politico diplomatica, settori su cui la Commissione ha fallito. Chiederemo il voto di chi vuole l’Europa ma non si accontenta di questa Europa". Così nella sua e-news il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.