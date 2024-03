"In Basilicata il campo largo supera di molto la soglia del ridicolo. Elly Schlein e Giuseppe Conte, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, sono riusciti a non trovare un candidato, che duri più di un giorno. Non gli resta che cercarlo con un annuncio". Così su X il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone.