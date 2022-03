"Benzina oltre i 2 euro, pescherecci che si fermano perché il pieno costa il doppio: questa crisi non devono pagarla cittadini e imprese. Il Movimento 5 Stelle non resterà a guardare: presenteremo un pacchetto di interventi contro il carovita. Non c’è più tempo". Così su Twitter Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle".

Benzina oltre i 2 euro, pescherecci che si fermano perché il pieno costa il doppio: questa crisi non devono pagarla cittadini e imprese. Il Movimento 5 Stelle non resterà a guardare: presenteremo un pacchetto di interventi contro il carovita. Non c’è più tempo. pic.twitter.com/MgfYjYdpeY — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 7, 2022