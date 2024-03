"Abbiamo contestato il metodo di scelta del candidato presidente dall'inizio, e si continua a sbagliare ancora. Tre persone chiuse in una stanza pensano di poter decidere per tutti. L'eventuale coalizione viene ignorata, e nel silenzio complessivo, ci si aspetta poi l'ubbidienza?". È il post pubblicato su Facebook da Marcello Pittella, segretario di Azione in Basilicata.