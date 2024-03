"Complimenti a Marco Marsilio per la netta vittoria a governatore del suo Abruzzo e per una riconferma storica, segno di chi ha ben meritato e ha saputo farsi apprezzare dagli abruzzesi per i suoi risultati. Il centrodestra, unito, non ha rivali". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alle elezioni regionali in Abruzzo vinte dal centrodestra.