"Zingaretti e D’Amato insieme in piazza a Roma per la difesa del servizio sanitario nazionale. Ricordiamo: in dieci anni nel Lazio hanno chiuso ospedali, perso tremila posti letto e regalato 11 milioni di euro per mascherine mai arrivate. Hanno davvero il coraggio di manifestare?". Cos la consigliere regionale di Fratelli d'Italia nel Lazio, Laura Corrotti.