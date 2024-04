"Innanzitutto, desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla guardia giurata aggredita da un paziente all'interno dell'ospedale San Luca di Lucca", afferma Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega. "Detto ciò, è chiaro che le reiterate aggressioni nei nosocomi toscani siano una problematica la cui risoluzione non può essere più differita", prosegue il Consigliere. "Non è ammissibile, infatti, che chi lavora, con varie mansioni, in ospedale debba rischiare la propria incolumità", precisa l'esponente leghista.

"Invitiamo, dunque, per l'ennesima volta chi di dovere ad intervenire in merito", sottolinea il rappresentante della Lega. "Bene ha fatto, dunque, il sindacato Fials a sollecitare l'Asl Toscana Nord-Ovest e ci auguriamo che questo ennesimo grave fatto sia, finalmente, l'ultimo di una, purtroppo, lunga serie", conclude Massimiliano Baldini.