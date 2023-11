“Sull'autostrada Tirrenica un altro colpo della destra contro il Lazio. Presenteremo emendamenti, faccio appello anche a parlamentari del Lazio in maggioranza.

Proprio ieri il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha validato il passaggio all’Anas del progetto esecutivo del lotto dell’autostrada da Tarquinia a Pescia Romana. Malgrado questo step decisivo e la presenza del progetto esecutivo, non c’è traccia di finanziamenti da parte del Governo e del Ministro Salvini. Un'altra presa in giro.Presenteremo emendamenti in Parlamento come PD alla Legge di Bilancio. Faccio un appello a tutti i Parlamentari del Lazio, anche della maggioranza, a sostenerli. Per difendere il nostro territorio con i fatti e non con le parole”. Lo dichiara il deputato democratico Nicola Zingaretti