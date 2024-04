"Siamo lieti che l'aeroporto di Firenze abbia centrato un record di passeggeri e che, parimenti, siano aumentati gli utili, ma ora ci aspettiamo che almeno una parte di essi venga finalmente destinata a risolvere l'annoso problema del rumore determinato dal sorvolo degli aerei su alcune zone della città, vicine allo scalo aeroportuale", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. "Su tale palese e colpevolmente irrisolta criticità, abbiamo preparato più atti, ma le nostre sollecitazioni sono, ad ora, cadute nel vuoto; non ci basta ricevere, ad esempio, dal Presidente Carrai immediate richieste d'incontro, quando, a distanza di settimane, nessuno si è più fatto sentire. Il campione è, però, l'Ad Naldi, che si è sempre rifiutato di essere ascoltato in Commissione", prosegue il Consigliere.

"Resta, poi, anche la problematica relativa ai fastidiosi e ripetuti sforamenti di voli nelle ore notturne: deve essere tassativo che, tra le 23:00 e le 06:00, nessun aereo debba atterrare a Peretola, cosa che, invece, continua puntualmente ad avvenire", precisa l'esponente leghista. "Attendiamo, poi, di sapere dalla Regione se sono state pagate le multe dalle Compagnie per alcune precise inadempienze. Insomma, mentre continua la telenovela sul futuro dell'aeroporto fiorentino, a questo punto ci viene da pensare che, forse, si farebbe prima a fare una pista ad Empoli", conclude sarcasticamente il rappresentante della Lega.