“Il lobbygate al Parlamento europeo rappresenta una figuraccia internazionale per l’Italia. Politico definisce il copia/incolla degli emendamenti suggeriti dalle lobby per annacquare il regolamento imballaggi come un ‘Italian job’, mentre il sito francese Mediapart ricorda l’articolo 2 del regolamento interno e cioè che i deputati esercitano il loro mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

Ci auguriamo che l’inchiesta interna del Parlamento europeo sul comportamento delle lobby faccia piena luce anche su questa pratica messa in atto dagli europarlamentari di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Pd. Una grande democrazia non può funzionare così”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore.