“Il mondo cade a pezzi, i conflitti esplodono, la politica sembra la brutta addormentata nel bosco. L'Europa deve svegliarsi. Ecco perché la lista per gli "Stati Uniti d'Europa": un'idea ambiziosa e allo stesso tempo semplice. Se il mondo cade a pezzi, serve l'Europa per aggiustare le cose. L'Europa della politica, non della burocrazia.

Con Emma Bonino condividiamo il superamento del diritto di veto, la riforma istituzionale dell'Unione, una più incisiva strategia diplomatica e militare.

II senso di questo accordo è totalmente politico. Con questa lista gli europeisti conteranno di più, Salvini, Meloni e Conte di meno. Per me basta e avanza”. Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista al 'Corriere della Sera'.