“Sono soddisfatta di come stiamo lavorando, credo che sarà una bella squadra, fatta di persone competenti”. Lo dichiara la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un'intervista all’Unione Sarda. “Resta qualcosa da limare – prosegue Todde – ma siamo a buon punto. Ho convocato il Consiglio per il 9 aprile e non credo che avremo problemi a presentarci con la Giunta al completo. I sardi non capirebbero uno slittamento, ci sono risposte urgenti da dare”.

Per quanto riguarda i nomi “Non sarebbe corretto dirli adesso: in questa fase le forze politiche devono poter discutere al loro interno, gestire ogni passaggio per arrivare al 9 aprile in un contesto sereno. È un modo giusto e rispettoso di lavorare, l’abbiamo utilizzato in campagna elettorale e lo voglio mantenere adesso”. Ma si dice soddisfatta delle soluzioni che stanno trovando “vedo un buon amalgama. Sta nascendo una squadra che davvero può rispondere alle esigenze dei sardi, e desidera iniziare a farlo”. “Avremo un’adeguata rappresentanza femminile, io sono donna e ci faccio attenzione. Ma allo stesso tempo - osserva - siamo privilegiando le competenze: ai sardi importa che si diano risposte ai problemi emersi nella campagna elettorale. Non avrebbe senso il dogma della parità perfetta se poi non avessimo una Giunta che non può lavorare bene”.

