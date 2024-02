Il Ponte sullo Stretto di Messina è “un diritto di milioni di italiani” ma “solo in Italia la sinistra riesce a dire di no alle opere pubbliche”. Lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a Mattino Cinque, commentando la denuncia presenta dalla segretaria del partito democratico Elly Schlein e da Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli riguardo alla procedura messa in atto dal governo per la progettazione e realizzazione dell’opera.

Salvini ha ribadito che il ponte tra Sicilia e Calabria si farà “al 100%”.“Solo in Italia, si riesce a fare battaglia politica su un pone, su un’autostrada, su una galleria, sulla Tav", -ha proseguito - “Il Ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, serve a inquinare di meno, a viaggiare più in fretta”, ha continuato.“Mi hanno denunciato, io ho visto che il Pd ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il ponte”, ha spiegato il Ministro. “Il ponte – ha concluso – è un diritto di milioni di italiani, di viaggiare più velocemente, più sicuri e di inquinare di meno. Mi domando perché uno debba dire no a un ponte, all’alta velocità, a una diga, a una ferrovia. Solo in Italia la sinistra riesce a dire di no alle opere pubbliche”.