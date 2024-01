Il partito di Azione, fondato da Carlo Calenda si schiererà al fianco di Renato Soru nella corsa per le elezioni regionali in Sardegna del prossimo febbraio. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa congiunta alla quale hanno partecipato Ettore Rosato di Azione e il coordinatore di Azione in Sardegna, Giuseppe Luigi Cucca.

Rosato ha definito Soru il candidato giusto per un programma focalizzato sull’interesse della Sardegna. Da parte sua, Soru ha sottolineato come il sostegno di Azione non sia legato a interessi lontani, ma all'ambizione di poter agire in modo nuovo in Sardegna. Soru ha prospettato la possibilità di una seconda autonomia, per avviare un nuovo dialogo con lo Stato e offrire una prospettiva di cambiamento radicale per la regione.