Con le elezioni regionali in Basilicata alle porte, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di "In mezz'ora" ha confermato il suo sostegno a Vito Bardi, candidato del centrodestra.

"Noi in Basilicata sosteniamo Vito Bardi che è un ex generale della Guardia di Finanza. Era il numero due della Guardia di Finanza. L'hanno fatto fuori dalla Guardia di Finanza con un'indagine per me farlocca e mi assumo la responsabilità di quello che dico. È uno dei tanti episodi di strana malagiustizia in Italia. Bardi è un centrista appoggiato dal centrodestra che ha governato bene la Basilicata o comunque è meglio dell'alternativa. Io nelle elezioni regionali e comunali vorrei che scegliessimo, per chi come noi è di centro, sulla base del candidato migliore", ha aggiunto Renzi puntando il dito contro l'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Potenza che ha coinvolto anche Bardi.