"Più che una riforma è un ’pasticcellum’. Noi siamo coerenti con la nostra storia, a differenza di altri, e siamo per l’elezione diretta del premier. Vedremo come andrà a finire". Così il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da 'QN', definisce il premierato voluto fortemente dall'esecutivo Meloni. Capitolo a parte per Ilaria Salis, "detenuta in condizioni inumane" sottolinea Renzi il quale si domanda : "Meloni era forse troppo occupata a trattare l’ingresso del suo amico Orban nel gruppo dei conservatori e Tajani a fare campagna per Forza Italia per preoccuparsene?".

Quanto alle elezioni Europee, l'ex premier precisa che la sua campagna sarà "un porta a porta: nelle fabbriche a parlare della nostra Industria 4.0, tra le associazioni a parlare di terzo settore, negli ospedali a discutere di Mes sanitario, tra le famiglie che hanno bisogno di un aumento dei salari con meno tasse sugli stipendi". "(...) Quello di cui sono sicuro è che io farò un bel risultato candidandomi in tutti i collegi. Ci metto la faccia, vedremo chi avrà il coraggio di fare altrettanto", conclude.