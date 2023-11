"Il Governo Meloni fino ad ora ha: Tagliato la spesa reale su scuola e sanità. Ridotto i fondi sul sociale. Cancellato lo sconto su accise benzina. Tolto il reddito di cittadinanza ai più poveri. Rifiutato il salario minimo. Aumentato le vittime tra i migranti e triplicato gli sbarchi. Tagliato le pensioni. Aumentato le tasse. Ecco perché oggi siamo scesi in Piazza a Roma. Per un futuro più giusto, per le persone e per il Pianeta. Per costruire l’alternativa su contenuti chiari e cultura dell’unità". Lo afferma l'ex governatore del Lazio ed esponente del PD, Nicola Zingaretti.