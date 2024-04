"L'approvazione, da parte del Parlamento europeo, del nuovo Patto UE per la migrazione e l'asilo rappresenta un tassello molto importante per la politica relativa alla gestione dei flussi migratori nei prossimi anni. L'Italia, e in primis il Ministro Tajani, ha lavorato moltissimo per arrivare al risultato di un accordo che consente di superare la stagione di Dublino. L'Europa torna protagonista nella gestione dell'immigrazione con una risposta finalmente strutturale a una problematica sistemica, per troppi anni lasciata sulle spalle dei soli Paesi di confine. L'approvazione in via definitiva, a larga maggioranza, di tutti i 10 provvedimenti relativi al Patto giunge al termine di anni di negoziato e trattative e rappresenta una svolta complessiva, con condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati membri, sotto l'egida della Commissione.

Finalmente si crea la cornice giusta per una gestione ordinata, alle nostre condizioni, dei flussi migratori. Forza Italia in questi anni ha indicato sulla tematica una serie di proposte operative e articolate: oggi, grazie anche a una costante iniziativa efficace e concreta del Governo Meloni e in particolare del Ministro Tajani, quelle idee stanno diventando azione di Governo. Decisiva l'Italia, nodale il ruolo del PPE. Davvero pagine importanti che rafforzano l'Europa" ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.