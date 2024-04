"La nascita della lista di scopo Stati Uniti d'Europa e' una grande notizia per chi crede nella politica delle passioni e degli ideali. Siamo impegnati a cambiarla sul serio questa nostra Europa e non a distruggerla come vorrebbero i sovranisti e i populisti".

Lo scrive su X la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, che sottolinea: "Questo risultato e' stato possibile grazie alla visione di Matteo Renzi e alla caparbietà di Emma Bonino, Riccardo Magi e gli amici di Piu' Europa".

"Da oggi come sempre la comunita' di Italia Viva Piemonte sara' impegnata a fare la sua parte per il valore delle sue idee. A chi in solitaria cerca fortuna in altri lidi non ci resta che augurargli buona vita.

Come dice un vecchio proverbio chi vuole andare veloce va da solo chi vuole andare lontano va con gli altri. Buon viaggio a tutti noi che crediamo nella bella politica", conclude.