"È stato emozionante per me tornare all’Università di Sassari. Mi ha risvegliato tanti ricordi e, in particolare, i miei primi anni di insegnamento universitario. È inevitabile amare la Sardegna, il suo orgoglio, i suoi valori, che oggi ho potuto nuovamente apprezzare passando del tempo con i cittadini, nei vari quartieri della città, nella sede della storica società sportiva “Fulgor”, con i rappresentanti dell'Intergremio. In una terra così piena di bellezza è impossibile accettare storie come quelle che mi hanno raccontato alcuni medici: carenze di flebo e farmaci, assenza di spazi adeguati per la pediatria, persone costrette ad andare a Roma per curarsi. C'è voglia di riscatto.

L'ho percepito nei bar, nelle piazze, in un auditorium gremito in ogni ordine di posti. Spazziamo via l'incapacità di certa politica. Il cambiamento in Sardegna ha una speranza fondata su un programma serio, una coalizione unita, che ha il nome di una donna sarda forte, competente e appassionata: @ATodde! Voltare pagina si può, si deve". Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.