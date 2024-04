A Bari “rinunciamo ai ruoli di governo e lasciamo i nostri posti in giunta e rimettiamo tutte le deleghe nel consiglio di vicepresidenza”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa in diretta dal capoluogo pugliese. Il Movimento cinque stelle “non combatte solo Meloni e soci sul tema della legalità. Noi non facciamo sconti neanche alle forze che operano nel nostro stesso campo politico", ha proseguito l'ex presidente del Consiglio.

Il Movimento “ha elaborato un Patto per la legalità che possa vigilare” anche “sui criteri di nomina delle partecipate. Offriremo questo Patto per la legalità alle forze politiche e allo stesso presidente Emiliano” per dare “una svolta a tutto il Paese, a partire dalla Puglia”, ha aggiunto Conte. “Questo è un patto con i cittadini perché l’onda della legalità travolta la corruzione della politica e dia ossigeno alle istituzioni", ha concluso.