Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato a parlare degli influencer e del caso che ha coinvolto Chiara Ferragni durante un'intervista a "Verissimo" su Canale 5, sottolineando la necessità di un maggiore rispetto verso i politici da parte di questa categoria. "Gli influencer dovrebbero imparare a rispettare un po' di più i politici, ci sono politici bravi e meno bravi", ha dichiarato il leader di Italia Viva che ha poi affrontato il tema delle critiche rivolte a Chiara Ferragni. "Quelli che la osannavano, oggi la attaccano. Non partecipo al coro di vigliacchi e ruffiani.", ha aggiunto.

Oltre a queste considerazioni specifiche sugli influencer, Renzi ha parlato in generale del potere esercitato dai social, sottolineando che la generazione dai 12 ai 14 anni è particolarmente a rischio. Ciò che si vede nei social "non è la realtà" ha spiegato l'ex Presidente del Consiglioche resta contrario alla possibilità di demonizzare i social. Per Renzi sarebbe molto più saggio promuovere il dialogo anziché vietarne l'uso. "Bene i social, ma innamoratevi di una poesia, di un paesaggio. Vivete, non state soltanto a seguire un presunto leader su Instagram", ha concluso.