Triste notizia: chiude la Libreria dello Sport di Milano.

Ormai è come quando si butta giù gli indiziati del gioco "Indovina chi". Ogni poco - clac - si tappa una casella. Solo che qui non si tratta di un gioco, bensì della progressiva fagocitosi di librerie (ma anche di negozi di dischi, enoteche, edicole, botteghe e artigiani di ogni tipo) da parte degli spersonalizzati giganti della grande distribuzione.

Quasi introvabile - fisicamente - chi ti possa davvero consigliare un libro, un disco, un vino, un film, una calzatura, un abito, una destinazione. O anche dirti "guarda, quello non te lo consiglio, è una cacata". Tutto in nome del mi arriva prima, mi arriva a casa, del perverso e gratificante meccanismo psicologico del "mi basta un clic", del pago meno (e che spesso dura anche meno), del guadagnare tempo (da reimpiegare perlopiù online).

Si dirà che molti editori (probabilmente anche il mio, e così accadrà suppongo anche in altri settori merceologici) guadagnano di più sulle vendite on line. Si tirerà in ballo la praticità, certo, bella cosa, chi lo nega. Ma tutto ha una contropartita e come al solito è l'ABUSO che è intrombabile. Quanti ne conosciamo che ordinano online anche un appuntalapis? E quell'appuntalapis (esempio a caso, lo specifico per gli spaccacapello) mi diventa subito la serranda di una cartoleria che si abbassa di un cm. Sostituita da un furgone parcheggiato in seconda fila col logo dell'antica donna guerriera greca - che in tema di diritti dei lavoratori e tasse da pagare, mi dicono, potrebbe fare meglio - e che lentamente, ma inesorabilmente, contribuisce a farci perdere la nostra identità sociale e culturale. E pian piano non siamo più niente. Siamo solo una tendenza dominante.

Un clic è un attimo ma bisogna sforzarsi di "vedere" cosa c'è dietro quel clic. Io non sempre ci riesco, ma non rinuncio all'idea di cercare di farlo, di provare a riflettere, di rallentare, di prediligere il rapporto umano.

p.s. Scusate eh, ma invecchiando divento peso.