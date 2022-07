"Misure a breve per il Covid? Dipende da noi. Dipende dai cittadini, dal loro senso di responsabilità, dai modi di vivere". Lo ha detto, all'aeroporto di Fiumicino, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della firma tra Enac e Regione del protocollo per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, rispondendo ad una domanda se siano da attendere possibili provvedimenti, a breve, come misura anti Covid. Zingaretti ha raccomandato "se si è in posti al chiuso, di mettersi la mascherina; se si è in un concerto, stare un po' più attenti. Nei pub o luoghi affollati, prudenza. Quello che è chiaro è che il virus è tra noi, circola e circola sempre di più. Quindi, non bisogna solo aspettare le regole o sempre attendere le regole per essere prudenti: le cose si sanno; le regole arriveranno se, purtroppo, tutto sfuggirà di mano. Però, mi sembra che, dopo due anni, davvero tutti dovremo aver capito dove sia l'atteggiamento responsabile che mette la persona che non l'adotta a rischio serio", ha concluso.