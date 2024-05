Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken ha avvertito i leader israeliani, compreso il premier Benyamin Netanyahu, che un'operazione israeliana a Rafah in questo momento diminuirebbe le possibilità di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi e condizionerebbe anche gli sforzi americani per promuovere la normalizzazione tra Israele e l'Arabia Saudita. Lo scrive Haaretz.