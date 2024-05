"Continuiamo a lavorare al primo vertice globale sulla pace, che ha il potenziale per avviare il percorso verso una pace giusta. Stiamo lavorando con la parte svizzera su questo. Oggi abbiamo concordato gli ultimi dettagli e continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che il maggior numero possibile di leader e paesi partecipi al vertice. Questa è una questione di principio. Il mondo è in grado di fermare qualsiasi aggressore. Se il mondo lavora insieme e secondo le regole di una maggioranza globale, nessuna aggressione sarà in grado di resistere a tale pressione globale. Insieme dobbiamo costringere la Russia a fare la pace. Nelle prossime settimane si lavorerà molto, anche a porte chiuse con i partner, per garantire che il Summit sia davvero significativo".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.