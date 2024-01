“Le parole del deputato della Lega Claudio Borghi sul Patto di Stabilità suonano come una vera e propria ammissione di sconfitta. Affermare che così come è stato congegnato il Patto di Stabilità sarà molto più duro in futuro rispetto alla vecchia versione significa ammettere che il Ministro Giorgetti, sempre della Lega, ha negoziato a Bruxelles una iattura per il futuro dell’Italia che sarà condannata ad anni di manovre lacrime e sangue. I nuovi vincoli europei imporrano al nostro Paese tagli della spesa pubblica quantificati in 12 miliardi l’anno: questo comporterà meno fondi per scuole, ospedali, asili nido, trasporto pubblico, ma soprattutto meno investimenti per le imprese che creano posti di lavoro.

L’attuale governo sta condannando l’Italia a una nuova epoca di austerità eppure Giorgia Meloni ha il coraggio di dichiararsi soddisfatta dall’accordo imposto dalla Germania. Sono ridicoli”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.