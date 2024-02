La questione del terzo mandato non dividerà il centrodestra. Lo assicura il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ribadendo che sarà il Parlamento a "decidere liberamente". Per il vicepremier non c'è un limite di mandati poiché "se uno si trova un sindaco o un governatore bravo sarebbe utile che possa rivotarselo" altre volte.