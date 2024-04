“Ancora una volta una strage sul mondo del lavoro. Ai familiari delle vittime dell’incidente nella centrale di Suviana facciamo le nostre condoglianze. Un pensiero va anche ai dispersi e agli uomini dei Vigili del fuoco che in queste ore stanno lavorando per trovare superstiti.

Come Movimento 5 Stelle siamo vicini ai lavoratori che sono in presidio davanti alla sede Enel di Bologna e a tutti quelli che stanno partecipando a uno sciopero nazionale di quattro ore indetto dalla categoria degli elettrici. Tragedie come questa ci ricordano che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità purtroppo dimenticata e sottovalutata dalla classe dirigente di questo Paese. Mai più morti sul lavoro non sia uno slogan, ma un impegno concreto del governo con norme efficaci e controlli diffusi”, così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.