La riunione del giurì d'onore della Camera sulla vicenda Conte-Meloni, svoltasi oggi presso la Biblioteca del presidente a Montecitorio, è durata un'ora. Durante l'incontro è stato avviato il percorso per la preparazione della relazione finale. La prossima sessione del giurì è prevista per dopodomani, giovedì primo febbraio, alle 16. Secondo quanto si apprende, l'atmosfera tra i membri è serena e la relazione finale dovrebbe essere approvata nella prossima settimana, garantendo così la presentazione in Aula entro venerdì 9 febbraio, come stabilito.

La commissione speciale di indagine è stata istituita su richiesta del deputato e leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. L'obiettivo è accertare quelle che l'ex premier ha definito "le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", espresse in Aula riguardo al Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes). Il giurì d'onore è presieduto da Giorgio Mulè di Forza Italia. Tra gli altri componenti ci sono Fabrizio Cecchetti della Lega (segretario), Alessandro Colucci di Noi moderati, Stefano Vaccari del Partito Democratico e Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra.