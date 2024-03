"Qualche giorno fa, girando i territori, ho avuto un confronto con una dottoressa che ha iniziato a esercitare la professione medica in un ospedale pubblico durante la pandemia. Mi ha raccontato che lavora in locali con crepe nei muri in cui la luce passa da una stanza all’altra. Dovrebbe essere la prima emergenza del Paese, e invece il Governo Meloni che sta facendo? Ieri le Regioni hanno protestato contro il taglio di 1,2 miliardi dal Fondo complementare del Pnrr destinati soprattutto a opere per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere.

Tutto mentre sono stati messi a terra solo il 3,7% dei fondi per la salute e le sforbiciate colpiscono oltre 500 strutture tra case e ospedali di comunità e oltre 800 posti in terapia intensiva. Abbiamo lottato tanto per ottenere quei 209 miliardi per l’Italia mentre Meloni urlava in Parlamento e il suo partito addirittura si asteneva su questa enorme occasione per l’Italia. Non dobbiamo permettere che venga gettata alle ortiche".

Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.