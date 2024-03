"Abbiamo contribuito alla vittoria del centrodestra in Abruzzo. Naturalmente, stiamo già guardando alle prossime elezioni regionali. Il Veneto, da parte mia, rimarrà senza dubbio un territorio orgogliosamente leghista." Queste sono le parole di Matteo Salvini. Riguardo alla possibilità di una candidatura indipendente della Lega, il leader del partito ha chiarito: "Stiamo lavorando per un centrodestra unito ovunque. Se in qualche caso isolato a livello locale emergono incompatibilità o questioni tra singoli attori, non rappresentano una scelta nazionale."