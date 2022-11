"Abbiamo presentato una mozione al Senato per impegnare il governo a istituire un salario minimo legale di 9 euro lordi l'ora, in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea nella direttiva approvata ad inizio ottobre". Lo annunciano in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Barbara Floridia, e i senatori della commissione Lavoro Barbara Guidolin (capogruppo), Elisa Pirro e Orfeo Mazzella.